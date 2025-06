Ogni anno 330 morti per annegamento in Italia il 12% è under 18

Ogni anno, in Italia, circa 330 vite si spezzano a causa di annegamenti, con una tragica quota di bambini e adolescenti coinvolti. La maggior parte degli incidenti coinvolge giovani maschi, e oltre metà si verifica in piscine, soprattutto tra i più piccoli. Questi dati allarmanti evidenziano l'importanza di strategie preventive efficaci per salvaguardare le future generazioni. È fondamentale agire ora per ridurre questa triste realtà e proteggere i nostri figli.

Ogni anno in Italia muoiono circa 330 persone per annegamento, e di queste il 12% ha meno di 18 anni. Si tratta di circa 40 decessi di bambini o adolescenti, con i maschi che rappresentano un cospicuo 81% di tutte le mortalità per annegamento in età pediatrica. Più di metà degli annegamenti nelle piscine, il 53%, in particolare, riguarda gli under 12. Lo sottolinea il secondo rapporto dell'' 'Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione' appena pubblicato nell'ultimo report dell' Istituto Superiore di Sanità (Iss). Nella quasi totalità dei casi, il bambino - che non sa nuotare - annega perché sfuggito all'attenzione dei genitori, cade in acqua o finisce, giocando, nell'acqua fonda.

