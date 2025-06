Oggi s’inaugura la nuova caserma Ha richiesto una spesa di 3,3 milioni

Oggi alle 10.45 si svolge l’inaugurazione ufficiale della nuova caserma dei Carabinieri di Robbio, una struttura all’avanguardia costata 33 milioni di euro. Dopo giorni di operatività, questa cerimonia segna il rinnovo dell’impegno delle forze dell’ordine per la sicurezza della comunità. La nuova sede, composta da due edifici moderni e funzionali, rappresenta un passo importante verso un futuro più sicuro e protetto per tutti i cittadini.

Sarà inaugurata questa mattina alle 10.45 la nuova caserma dei carabinieri di via Palestro a Robbio. La struttura è operativa da qualche giorno ma quella di oggi sarà la cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità e secondo il protocollo previsto per questi eventi. La nuova caserma andrà a sostituire quella esistente, ormai obsoleta. Si sviluppa su due edifici: uno ospita un locale di massima sicurezza, uno per i fermi e due camere di sicurezza, l'autorimessa, la mensa e tre camere doppie per il personale. Il secondo edificio comprende anche un garage e una cantina oltre a quattro appartamenti.