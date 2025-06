Oggi lo sciopero generale | gli orari di treni metro e bus Atm La diretta

Oggi, venerdì 20 giugno, il paese si ferma: lo sciopero generale coinvolge treni, metro e bus ATM, mettendo a dura prova la mobilità cittadina. Per tutta la giornata, i trasporti saranno a rischio e le operazioni potrebbero subire interruzioni e ritardi significativi. Restate aggiornati con la nostra diretta per conoscere gli orari e le alternative, perché ogni spostamento richiede pianificazione e attenzione in questa giornata di protesta.

Il giorno dello sciopero generale è arrivato. Per tutta la giornata di venerdì 20 giugno saranno a rischio i trasporti, sia quelli locali che quelli ferroviari. A Milano il servizio dei mezzi Atm non sarà garantito per diverse ore durante la giornata, così come i treni Trenitalia. Anche i treni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Oggi lo sciopero generale: gli orari di treni, metro e bus Atm. La diretta

In questa notizia si parla di: treni - sciopero - generale - orari

Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a maggio: stop di 23 ore - A maggio si preannuncia un nuovo sciopero dei treni, con un fermo di 23 ore. Sabato 17 maggio, oltre all'agitazione del personale regionale Trenitalia indetta da Orta Trasporti, è prevista anche un'agitazione nazionale, alimentando preoccupazioni per i pendolari del novarese e di altre aree.

#Scioperi, domani fermi aerei, treni e bus. Pronto un venerdì nero nei trasporti per lo sciopero generale in tutti i settori. A rischio anche il personale delle autostrade. Gli orari e le fasce di garanzia https://buff.ly/7B04QMi Vai su X

Sciopero generale 20 giugno: treni, aerei, bus, autostrade e merci a rischio. Tutti gli orari e i servizi garantiti Vai su Facebook

Trenitalia conferma: treni a rischio per lo sciopero generale. Orari e lista dei convogli garantiti; Treni a rischio per lo sciopero generale: orari e fasce garantite; Sciopero 20 giugno 2025: treni, aerei, autostrade, trasporti pubblici. Orari e fasce di garanzia.

Sciopero trasporti oggi, 20 giugno: gli orari dello stop, le fasce protette dei treni e i voli garantiti - E’ scattato alle 21 di giovedì 19 giugno lo sciopero di tutte le categorie: sanità, scuola e trasporti, dove si attendono i disagi maggiori ... Scrive msn.com

Sciopero generale trasporti 20 giugno: bus, metro, treni e aerei fermi, tutti gli orari e le fasce di garanzia nelle città - Si prospetta un venerdì nero oggi 20 giugno 2025 per i trasporti che si fermeranno per uno sciopero generale sia nel trasporto pubblico che in quello privato: a dichiarare sciopero sono ... Secondo leggo.it