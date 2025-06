Oggi 20 giugno è San Giovanni da Matera | fatto prigioniero si salvò per miracolo

Oggi, 20 giugno, ricordiamo San Giovanni da Matera, figura straordinaria della fede e della predicazione. Fondatore della Congregazione di Pulsano, affrontò il carcere e le calunnie con coraggio e fede, uscendo miracolosamente illeso. La sua vita rappresenta un esempio di perseveranza e spiritualità . Celebrando la sua memoria, riflettiamo sulla forza della fede nei momenti più difficili e sull’eredità che ci ha lasciato.

