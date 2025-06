Officine della Cultura lancia Piccole fragilissime note concerto per Paolo Benvegnù

Officine della Cultura rende omaggio a Paolo Benvegnù con "Piccole fragilissime note", un tributo musicale che attraversa tre suggestive location italiane tra Arezzo, Fiesole e Pesaro. Un concerto intimo e emozionante, dedicato non solo all’artista, ma anche all’amico speciale che ci ha lasciati troppo presto. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, dove musica e sentimento si fondono in un abbraccio collettivo. La sua eredità continuerà a risuonare nei nostri cuori.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Officine della Cultura lancia "Piccole fragilissime note" «che porteremo in concerto il 3, 4 e 5 agosto 2025. Il nostro omaggio e il nostro abbraccio ad un artista ma soprattutto ad un amico che ci ha lasciati troppo presto: Paolo Benvegnù.» > 3 agosto Foiano della Chiana (AR) – Piazza Matteotti > 4 agosto Fiesole (FI) – Teatro Romano > 5 agosto Pesaro (PU) – Anfiteatro del Parco Miralfiore «Protagonista della scena sarà Neri Marcorè, voce intensa e narratore d'eccezione, accompagnato da due realtà artistiche capaci di intrecciare linguaggi, culture e visioni: l'Orchestra Multietnica di Arezzo, che ben conosci, da sempre emblema di convivenza e contaminazione musicale, e il collettivo de I Benvengù, musicisti e compagni di palco in questo omaggio tanto delicato quanto potente.

