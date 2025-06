Offerte di lavoro in aumento ma mancano i candidati E i contratti sono precari

In provincia di Sondrio, il mercato del lavoro si animano con 2.690 nuove opportunità a giugno e un incremento nel trimestre estivo, secondo il bollettino Excelsior. Tuttavia, l’aumento delle offerte non corrisponde a una crescita di contratti stabili, che rimangono una sfida importante. La domanda cresce, ma i lavoratori cercano sicurezza e stabilità. È il momento di riflettere su come trasformare questa tendenza in opportunità concrete per tutti.

Lavoro in aumento in provincia di Sondrio ma calano ancora i contratti stabili. Sono 2.690 le opportunità offerte dalle imprese della provincia a giugno, 10 in più rispetto allo stesso mese del 2024, e 6.200 nel trimestre estivo, 360 in più rispetto all'intero trimestre dell'anno precedente. A delineare lo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui partecipa la Cciaa di Sondrio. A trainare il mercato del lavoro è il settore dei servizi, con 2.200 assunzioni programmate a giugno e ben 4.970 nel trimestre estivo, col comparto turistico, comprensivo dei servizi di alloggio e ristorazione, che stima 1.

