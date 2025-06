ode breve alla zanzara

vorrei una notte senza il suo frastuono, un momento di pace che solo la tua assenza potrebbe regalare, ma forse, in qualche modo, anche tu hai il tuo ruolo, nascosto tra le pieghe di questa eterna estate.

Oh zanzara, delicato strumento d'insonnia, con che *arte* ci rovini la poesia delle sere d'estate. Piccola vampira in miniatura, forse sei solo un promemoria che la perfezione non è concessa nemmeno al cielo. Dimmi, dimmi: che utilità hai? Senza la tua esistenza, i volatili si nutrirebbero ugualmente bene. Ci rovini la notte, già rovente di suo, e tiri fuori – ronzando nel buio – il peggio di noi. Nessuno ha più nemici di te. Vorrei una bacchetta magica per trasferirti su un altro pianeta!