Occupava abusivamente un edificio reso inagibile dall’alluvione

In un episodio che mette in evidenza il dramma della ricostruzione e il rischio di comportamenti irresponsabili, un giovane di 25 anni ha occupato abusivamente un appartamento reso inagibile dall’alluvione del maggio 2023 a Faenza. Nonostante i segnali di pericolo, la sua audacia ha portato a un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le norme e di agire con responsabilità nei momenti di emergenza, perché la sicurezza di tutti è prioritaria.

Faenza (Ravenna), 20 giugno 2025 - L’appartamento era stato dichiarato inagibile a seguito dell’alluvione del maggio 2023 dai Vigili del Fuoco, ma questo non ha impedito a un giovane di 25 anni, residente in città, di intrufolarsi all’interno dello stesso per prenderne possesso. Allertati da una segnalazione, nella mattinata di lunedì 16 giugno, un'operazione congiunta condotta dalla Polizia Locale e dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Faenza ha portato all'identificazione e alla denuncia di una persona che dimorava all'interno dell’edificio privato situato nella zona del Borgotto. L'intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza dell’individuo stesso, che era stato notato introdursi nell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it