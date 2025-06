Occhio Cesena Modena su Saric Giovanili | avanti con Colacone

Occhio alle mosse di Cesena e Modena nel mercato giovanile: occhi puntati su Dario Saric, centrocampista del '97 di proprietà del Palermo. Con la permanenza del Cesena a rischio per un possibile depennamento, il futuro di Saric si fa sempre più incerto, mentre il Modena monitora attentamente la situazione. Tensioni e strategie di mercato si intrecciano, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. Riusciranno le due squadre a sorprendere con una mossa decisiva?

Gli occhi del Modena su Dario Saric con il Cesena che rischia di dover depennare dal taccuino dei possibili obiettivi di mercato il nome del centrocampista, classe ’97, di proprietà del Palermo. Saric è appena tornato al club rosanero dopo che il Cavalluccio, com’era prevedibile, ha rinunciato ad esercitare il diritto di riscatto fissato, nell’accordo di trasferimento temporaneo siglato a gennaio, a un milione e ottocentomila euro. Nei cinque mesi passati in Romagna però Saric ha dimostrato di avere le caratteristiche giuste per il gioco di Michele Mignani il quale lo ha spedito in campo quindici volte di cui tredici dal primo minuto e lui ha risposto con prestazioni quasi sempre convincenti, impreziosite da 3 reti che hanno portato in dote sette punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it