Oasis la prima foto di Liam e Noel Gallagher assieme

Manca sempre meno alla tanto attesa reunion degli Oasis, e l'entusiasmo cresce di giorno in giorno. Venerdì 4 luglio al Principality Stadium di Cardiff, la leggendaria band del Brit Pop riaccenderà i cuori di milioni di fan con un tour che attraverserà Regno Unito e Irlanda, con speranze di sbarcare anche in Europa continentale. Nel frattempo, sui social di Adidas UK è apparsa la prima foto ufficiale di Liam e Noel Gallagher insieme dal 2009, grazie a una collaborazione esclusiva...

Manca sempre meno alla reunion degli Oasis. Venerdì 4 luglio al Principality Stadium di Cardiff, la storica band del brit pop è pronta a dare il via a un tour che attraverserà le principali città sia del Regno Unito sia dell’Irlanda, sperando in un possibile approdo in Europa continentale. Nell’attesa, è possibile vedere la prima foto ufficiale di Liam e Noel Gallagher assieme dal 2009 sul profilo social di Adidas Uk grazie a una partnership con il marchio di abbigliamento. In occasione infatti dell’Oasis Live 2025, com’è stato ribattezzato il tour, sono in vendita dal 20 giugno alcuni prodotti legati al gruppo, tra cui magliette, felpe e accessori. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Oasis, la prima foto di Liam e Noel Gallagher assieme

In questa notizia si parla di: oasis - prima - liam - noel

Liam Gallagher parla delle prove degli Oasis prima del tour: «Sono da paura» - Il gesto spontaneo di Liam Gallagher ha riacceso la fiamma della passione tra i fan, pronti a rivivere le emozioni delle storiche esibizioni degli Oasis.

Buon compleanno Noel Gallagher, che oggi compie 58 anni! Non vediamo l'ora dei concerti estivi insieme a Liam, in cui finalmente rivedremo i due fratelli riuniti con gli Oasis Vai su Facebook

Reunion tour Oasis, ecco come Liam e Noel Gallagher si rimettono in forma prima di tornare sul palco; Oasis, Liam e Noel Gallagher si sono esibiti insieme a Londra; La reunion degli Oasis in un pub di Londra, così Liam e Noel Gallagher hanno spiazzato i fan (e fatto infuriare i vicini).

Oasis: c'è una nuova foto di Noel e Liam insieme. Ed è bellissima - Quando mancano ormai poco più di due settimane, per l'esattezza quindici giorni, al debutto del tour della reunion degli Oasis, spunta una nuova foto che ritrae Noel e Liam Gallagher insieme, dopo ... Scrive rockol.it

Gli Oasis insieme in un nuovo spot - A poche settimane dall’inizio del loro reunion tour, gli Oasis si sono riuniti anche per un nuovo spot per Adidas Originals: guardalo qui sotto: ... Riporta rollingstone.it