Oasi fresche bus gratis e numeri verdi | tutte le misure per un’estate più sicura

programma offre bus gratis, numeri verdi e tante altre iniziative per garantire un’estate più fresca e sicura a tutti. Con un impegno condiviso tra istituzioni e associazioni, si mira a proteggere le fasce più deboli e a rendere la città un luogo accogliente anche nelle giornate più calde. Scopri come partecipare e contribuire a questa importante iniziativa per una stagione estiva serena e protetta.

Dal 20 giugno è ufficialmente operativo il programma Estate sicura, il piano del Comune di Genova pensato per contrastare i disagi legati alle alte temperature, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Coordinato con Regione Liguria, Alisa, Asl 3 ed enti del terzo settore, il.

