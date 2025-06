Oam più italiani con cripto cala valore dei portafogli

Nonostante la crescita nel numero di italiani investitori in criptovalute, il loro portafoglio subisce un calo significativo: l'ultimo trimestre registra una diminuzione del 18% nel valore totale, attestandosi a 2,5 miliardi di euro. Questo trend evidenzia come l'aumento di possessori non si traduca automaticamente in un incremento di valore, riflettendo forse incertezza e volatilità nel mercato digitale. Un fenomeno che invita a riflettere sul futuro delle criptovalute nel nostro Paese.

Aumentano, nel primo trimestre, gli italiani che possiedono criptovalute ma nello stesso periodo il valore dei loro attivi cripto è sceso del 18%. I dati che emergono dall' Oam, l' Organismo Agenti e Mediatori dai Vaso mostrano che a fine marzo gli italiani che le possiedono sono oltre 1,7 milioni, con un incremento del 4% rispetto al 31 dicembre del 2024. È invece diminuito del 18%, attestandosi a 2,5 miliardi, il valore delle valute virtuali detenute, con una media per cliente pari a 1.440,52 euro. Il numero dei virtual asset service provider iscritti allo speciale registro tenuto dall'Oam è diminuito del 16%, passando da 166 a 140 operatori, per effetto anche del recepimento del Regolamento Europeo che ha previsto la cancellazione dal registro stesso dei Vasp persone fisiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oam, più italiani con cripto, cala valore dei portafogli

In questa notizia si parla di: italiani - valore - cripto - cala

Luca Zaia: 'Gli italiani all'estero sono un grande valore' al Senato - Luca Zaia, governatore del Veneto, sottolinea l'importanza degli italiani all'estero, dichiarandoli un "grande valore" per il Paese.

Oam, più italiani con cripto, cala valore dei portafogli; Bitcoin scivola sotto i 90.000 dollari: cosa sta succedendo al settore crypto; Bitcoin previsioni 2025, 2026, 2030: salirà ancora o crollerà ?.

Oam, più italiani con cripto, cala valore dei portafogli - Aumentano, nel primo trimestre, gli italiani che possiedono critpovalute ma nello stesso periodo il valore dei loro attivi cripto è sceso del 18%. Si legge su ansa.it

Quanti italiani possiedono Bitcoin? - Si attende dunque un calo sia dei proprietari di crypto sia del valore in euro. Lo riporta lettera43.it