Nuovo stadio Roma scelta la zona dell’impianto | riqualificazione totale

Il sogno di vedere la Roma giocare in uno stadio all’avanguardia sta per diventare realtà: dopo anni di attese e ipotesi, si delineano i primi dettagli sulla nuova casa giallorossa. La scelta della zona dell’impianto e il progetto di riqualificazione totale rappresentano un passo decisivo verso una rinascita sportiva e urbana per la Capitale. Ora, l’attenzione è tutta rivolta alla concretizzazione di questo ambizioso progetto, che promette di rivoluzionare lo skyline di Roma e accendere l’entusiasmo dei tifosi.

Il sindaco di Roma ha parlato del nuovo stadio che verrà costruito per permettere ai giallorossi di avere la propria casa Se ne parla da anni del nuovo stadio della Roma, ma ora sembrano essersi fatti importanti passi avanti per il nuovo impianto che ospiterà le partite della squadra giallorossa. Il grande progetto dei Friedkin, proprietari dei capitolini, potrebbe finalmente diventare realtà. La città di Roma sta lavorando parecchio a 360 gradi per lo sport, come dimostra anche l’impegno preso per quanto riguarda il nuovo campo Centrale che sorgerà al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia, prestigiosissimo torneo di tennis facente parte dei Masters 1000, la categoria subito sotto gli Slam. 🔗 Leggi su Sportface.it

Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato - ...situazione è degenerata, si è generata un'atmosfera di conflitto e disagio. I comitati locali, preoccupati per l'impatto del cantiere sulla comunità, hanno mobilitato i residenti nel tentativo di fermare l'iter dei lavori.

Secondo voci non confermate gli Oasis potrebbero annunciare entro quest'anno una data italiana del loro attesissimo tour di reunion. Il concerto si terrebbe nel 2026 e la scelta ricadrebbe su uno stadio tra il Meazza di San Siro (Milano), l'Olimpico (Roma) Vai su Facebook

Nuovo stadio della Roma a Pietralata, tafferugli e lavori rinviati. Gualtieri: «Proteste insensate, andiamo avanti»; Friedkin a Roma, è l'ora delle scelte: giorni chiave tra nuovo stadio e allenatore; progetto preliminare al Comune di Roma sul nuovo stadio Flaminio.

Roma, nuovo stadio a Pietralata: il verde attorno all'impianto aumenterà. Ma i tempi si allungano - Uno stadio green con 9 ettari di superficie verde e un enorme parco completamente sostenibile di quasi 93mila metri quadri, con 8mila dedicati alle aree attrezzate e l'impianto di 819 nuovi alberi. Come scrive informazione.it

Stadio Roma, Gualtieri: “Si farà, con 800 nuovi alberi e 9 ettari di verde” - "Sarà un'occasione per dotare Roma di un grande impianto sportivo, ma anche per riqualificare e rigenerare un quadrante importante come quello di Pietralata", le parole del sindaco ... Da msn.com