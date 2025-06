Nuovo scuolabus in città | acquistato un pulmino elettrico per i ragazzi diversamente abili

territorio cittadino. Questa iniziativa dimostra l’impegno della comunità nel garantire un futuro più accessibile e rispettoso dell’ambiente, offrendo ai giovani diversamente abili nuove opportunità di movimento e autonomia. Un passo concreto verso un'Italia più inclusiva e green, che fa della solidarietà e della sostenibilità i pilastri del progresso.

È stato presentato ieri mattina, 19 giugno, a Palazzo di Città il nuovo pulmino elettrico destinato al trasporto di ragazzi con disabilità. Il mezzo, completamente elettrico e dotato di 16 posti, rappresenta un importante passo avanti nella promozione della mobilità sostenibile e inclusiva sul. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Nuovo scuolabus in città: acquistato un pulmino elettrico per i ragazzi diversamente abili

