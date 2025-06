Nuovo Forlì manovre a centrocampo Confermato Gaiola piace Vlahovic

campo Riccardo Gaiola, un pilastro della formazione forlivese che punta a consolidare la propria posizione in Serie C. La sua esperienza e determinazione saranno fondamentali per affrontare la nuova sfida, mentre il ritorno di Vlahovic si fa sentire come un segnale di ambizione e crescita. Con questa squadra, il futuro promette di essere all’altezza delle aspettative, portando entusiasmo e vittoria nel cuore dei tifosi.

Riccardo Gaiola vestirĂ la maglia del Forlì anche nella prossima stagione: quella dell’agognato ritorno in serie C. Ieri, infatti, la societĂ biancorossa ha ufficializzato l’accordo con il capitano della super squadra della scorsa stagione. Per Gaiola sarĂ il terzo campionato in biancorosso: qui ha messo assieme 58 gettoni in partite ufficiali, con l’aggiunta di cinque reti e anche cinque assist. Il potente mediano si aggiunge al compagno di reparto Nicola Farinelli, all’attaccante Davide Macrì e al difensore centrale Lorenzo Saporetti, confermati nella rosa della prima squadra nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuovo Forlì, manovre a centrocampo. Confermato Gaiola, piace Vlahovic

In questa notizia si parla di: gaiola - forlì - manovre - centrocampo

Calcio, capitan Gaiola ha detto si: un'altra conferma in casa Forlì - Il mondo del Forlì Calcio si anima di entusiasmo: il capitano Riccardo Gaiola ha confermato il suo desiderio di restare, rafforzando la squadra per un'altra stagione all'insegna della passione e della crescita.

Nuovo Forlì, manovre a centrocampo. Confermato Gaiola, piace Vlahovic.