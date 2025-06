Nuovo centro commerciale | che cosa apre a Trecate

Il nuovo centro commerciale di Trecate sta prendendo forma lungo la Strada statale 11, con lavori in corso da settimane. Sulle ceneri del vecchio supermercato Boggiani e Locatelli sorgerĂ una moderna area dedicata allo shopping e al tempo libero. Ma cosa aprirĂ esattamente? Le anticipazioni sono promettenti: negozi di tendenza, ristoranti e servizi pensati per soddisfare le esigenze di tutta la comunitĂ . La novitĂ sta per arrivare, portando una ventata di energia e opportunitĂ nel cuore di Trecate.

Lavori in corso lungo la Strada statale 11 a Trecate per la realizzazione del nuovo centro commerciale. Gru ed escavatori sono all'opera ormai da quasi tre settimane nell'area dove c'era una volta il supermercato Boggiani e Locatelli. Che cosa apre? Cosa aprirĂ nel nuovo edificio? Non ci sono.

