Nuovo Cda di Aica via al bando per mascherare l' incarico diretto | Non è un concorso

Il nuovo CDA di Aica ha aperto ufficialmente le candidature, ma il bando sembra sollevare più domande che risposte. Non si tratta di un concorso aperto, bensì di un incarico diretto, con condizioni che non sembrano premiare esclusivamente il meritocrazia. Nei giorni scorsi, l’avviso con scadenza 30 giugno ha suscitato dibattiti: questa operazione risponde davvero alle esigenze di trasparenza o nasconde qualche sfumatura? La risposta potrebbe svelare molto sul futuro dell’ente.

Il bando c'è, ma di certo le condizioni messe nere su bianco non sembrano premiare esclusivamente il merito. Nei giorni scorsi Aica ha pubblicato un avviso, con scadenza 30 giugno, per l'individuazione dei nuovi componenti del proprio Cda. Questo adempiendo a quanto disposto dai sindaci, o almeno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Nuovo Cda di Aica, via al bando per mascherare l'incarico diretto: "Non è un concorso"

In questa notizia si parla di: aica - bando - mascherare - incarico

Nuovo Cda di Aica, via al bando per mascherare l'incarico diretto: Non è un concorso.

Aica, manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di “Addetto stampa” - AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini, ha pubblicato sul proprio sito web un avviso di “Manifestazione di interesse per il conferimento di incarico temporaneo (18 mesi) di Addetto stampa”. Come scrive scrivolibero.it

AICA, Guarneri si insedia e incontra i sindacati: tutti i lavoratori avranno il contratto “Gas e acqua” - alla bando di selezione, ma quest’ultimo non ha potuto prendere servizio perchè dirigente regionale e non ha avuto l’autorizzazione a ... grandangoloagrigento.it scrive