Nuovo asilo nido Svolta a Piandiscò

Un passo importante verso il futuro delle famiglie locali, con un nuovo asilo nido che rappresenta un investimento significativo in servizi di qualità per i più piccoli. Dopo il successo di Castelfranco di Sopra, anche Piandiscò si prepara a offrire un ambiente accogliente e sicuro, grazie ai 480mila euro provenienti dai fondi PNRR. Con il voto favorevole della maggioranza, l'iniziativa si avvicina a diventare realtà, portando nuove opportunità di crescita e sviluppo alla comunità.

Dopo quello di Castelfranco di Sopra, arriverà un nuovo asilo nido anche per la comunità di Piandiscò. L’opera pubblica sarà infatti finanziata grazie a un investimento di 480mila euro provenienti da fondi Pnrr. Si tratterebbe di una sezione da 20 posti che sarà collocata nell’area dell’Istituto Comprensivo. Con il voto favorevole del gruppo di maggioranza Insieme per Castelfranco Piandiscò e l’astensione della minoranza di Sentire Comune, è stato modificato il piano delle opere per accogliere i fondi Pnrr per la realizzazione della nuova sezione di asilo nido. Un importante risultato, come sottolineato dall’amministrazione comunale, raggiunto grazie all’assegnazione dal Ministero di 480mila euro per la realizzazione della nuova struttura scolastica per l’infanzia da 20 posti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo asilo nido. Svolta a Piandiscò

In questa notizia si parla di: asilo - nido - piandiscò - svolta

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Borsellino” - Baronissi si prepara a un importante passo per l'istruzione infantile: la sindaca Anna Petta ha annunciato l'inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Paolo Borsellino.