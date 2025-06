Nuovo asfalto in via Caldarola lavori in corso a Japigia | Saranno eliminati i dossi

Lavori in corso a Japigia: via Caldarola si prepara a una trasformazione stradale con la fresatura e il nuovo asfalto, migliorando sicurezza e comfort. Eliminarà i dossi e garantirà una viabilità più fluida per cittadini e pendolari. Il progetto, annunciato dal consigliere Lorenzo Leonetti, rappresenta un passo importante per la riqualificazione della zona. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sui lavori e sui benefici che porteranno alla comunità .

"È in corso la fresatura di via Caldarola per la successiva posa del nuovo asfalto. L’intervento interessa il tratto da via Oberdan fino a via Caduti di Vittorio Veneto, comprese le due rotatorie su via Magna Grecia e via Sala Appia". Lo annuncia il consigliere comunale di Bari, Lorenzo Leonetti. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Nuovo asfalto in via Caldarola, lavori in corso a Japigia: "Saranno eliminati i dossi"

