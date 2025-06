Nuovi raid di Teheran su Israele Allarme dell' Fbi per cellule dormienti iraniane negli Usa | La diretta

Tensioni alle stelle nel Medio Oriente e negli Stati Uniti: Teheran intensifica i raid su Israele, mentre l’FBI segnala cellule dormienti iraniane negli Stati Uniti. Mentre i leader europei cercano di favorire la diplomazia a Ginevra, Israele risponde con attacchi ai siti nucleari iraniani, tra missili su Beersheba e feriti. Trump approva l’azione, ma preoccupato per una escalation incontrollata. La situazione si fa sempre più fragile e imprevedibile, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

Mentre i ministri europei cercano una via diplomatica a Ginevra, Israele colpisce i siti nucleari iraniani. Missili su Beersheba, 7 feriti. Trump approva l’attacco ma teme una guerra senza uscita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovi raid di Teheran su Israele. Allarme dell'Fbi per cellule dormienti iraniane negli Usa | La diretta

In questa notizia si parla di: israele - raid - teheran - allarme

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - Un tragico aggiornamento giunge dalla Striscia di Gaza, dove i recenti raid israeliani hanno provocato almeno 60 morti, secondo fonti mediche locali.

Nuovi attacchi incrociati tra Israele e Iran: sirene d’allarme nel nord e centro di Israele, poi raid missilistici dell’Idf su Teheran. Khamenei: "La battaglia ha inizio" >> https://buff.ly/oo1qWp5 Vai su Facebook

Guerra Israele Iran, Casa Bianca: “Trump deciderà se intervenire entro 2 settimane”; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Le notizie di giovedì 19 giugno sulla guerra tra Israele e Iran.

Nuovi raid di Teheran su Israele. Allarme dell'Fbi per cellule dormienti iraniane negli Usa | La diretta - Mentre i ministri europei cercano una via diplomatica a Ginevra, Israele colpisce i siti nucleari iraniani. Scrive msn.com

Ottavo giorno di guerra tra Israele e Iran. Nella notte raid su decine di obiettivi a Teheran - La giornata di venerdì è stata segnata da nuovi bombardamenti su entrambi i fronti, gravi danni infrastrutturali, vit ... Segnala msn.com