Nuovi missili su Israele esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme Netanyahu | Fermeremo l' Iran con o senza Trump | La diretta

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: mentre i ministri europei cercano una via diplomatica a Ginevra, Israele risponde agli attacchi con un attacco deciso ai siti nucleari iraniani. I missili colpiscono Tel Aviv, Gerusalemme e Beersheba, causando feriti e scompiglio. Trump approva l’azione, ma teme una spirale di escalation senza fine. La comunità internazionale si domanda: come si evolverà questa crisi e quale sarà il prossimo passo?

Mentre i ministri europei cercano una via diplomatica a Ginevra, Israele colpisce i siti nucleari iraniani. Missili su Beersheba, 7 feriti. Trump approva l’attacco ma teme una guerra senza uscita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovi missili su Israele, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: "Fermeremo l'Iran con o senza Trump" | La diretta

In questa notizia si parla di: missili - israele - trump - esplosioni

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

#NEWS - Missili su #Israele, esplosioni sulla residenza ambasciatore di #Norvegia, devastazione a #BeerSheva per un missile balistico iraniano Sette i feriti, distrutti appartamenti, veicoli, facciate di edifici e balconi crollati. #Trump: 'Sull'#Iran decido in 15 gior Vai su Facebook

#NEWS - Missili su #Israele, esplosioni sulla residenza ambasciatore di #Norvegia, devastazione a #BeerSheva per un missile balistico iraniano Sette i feriti, distrutti appartamenti, veicoli, facciate di edifici e balconi crollati. #Trump: 'Sull'#Iran decido in 15 gior Vai su X

Tel Aviv, esplosione in residenza ambasciatore norvegese. Casa Bianca: Iran può produrre atomica in 2 settimane; Israele - Iran, la guerra in diretta | Katz: «Ho dato l'ordine di intensificare i raid su Teheran». Netanyahu: «Fermeremo il nucleare dell'Iran con o senza Trump». Nuovi attacchi; Netanyahu: Fermeremo il nucleare dell'Iran, con o senza Trump | Katz ordina di intensificare gli attacchi a Teheran | Il colosso marittimo Maersk sospende gli scali ad Haifa.

Guerra Israele-Iran: esplosioni a Teheran, missili su Tel Aviv. Trump propone Putin come mediatore, gelo dall’Ue - Quarta notte di guerra tra Israele e Iran: raid israeliani su Teheran, missili iraniani colpiscono Tel Aviv. Scrive msn.com

Guerra Israele-Iran in diretta, Casa Bianca: “Teheran vicina a un’arma nucleare, Trump deciderà in due settimane” - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel settimo giorno di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 19 giugno 2025 ... Segnala fanpage.it