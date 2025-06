Nuovi leak suggeriscono un grosso cambiamento per Hogwarts Legacy 2 molto grosso

Nuovi leak rivelano un cambiamento sorprendente in arrivo per Hogwarts Legacy 2, lasciando i fan a bocca aperta. Dopo il successo di vendite ma anche le critiche per la mancanza di profondità nei combattimenti e nel sistema di progressione, le aspettative erano di un miglioramento significativo. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono che Warner Bros. potrebbe aver deciso di adottare una direzione decisamente diversa, rivoluzionando il modo in cui il sequel si presenta e si gioca.

Il sequel di Hogwarts Legacy potrebbe non essere ciò che i fan si aspettano. Infatti il titolo è stato un grande successo commerciale, ma fin troppi giocatori hanno lamentato una mancanza di profondità nei combattimenti e nel sistema di progressione e delle attività ingame. In tanti si aspetterebbero che il risultato di queste aspre critiche si tramutino in un lavoro di fino per il seguito, e invece potrebbero aver spinto Warner Bros. a muoversi controcorrente rispetto alla volontà comune. Secondo recenti leak registrati su ComicBook, il sequel del popolare RPG ambientato nel mondo magico potrebbe essere molto diverso rispetto al primo capitolo.

