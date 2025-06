Nuovi Ctp lo scontro è politico

Gli ultimi confronti sui nuovi CTP e lo scontro politico dell’232 evidenziano un crescente tentativo di politicizzare un organismo fondamentale per la partecipazione democratica. L’assessore Daniele Berardinelli, con delega dedicata, si schiera in difesa, sottolineando gli sforzi fatti per promuovere l’importanza di questi organismi e garantire trasparenza. È un momento cruciale per capire come mantenere l’equilibrio tra rappresentanza e politicizzazione, per rafforzare realmente la democrazia locale.

"C’è un tentativo sempre più forte di politicizzare le elezioni dei Ctp ( Consigli territoriali di partecipazione, ndr) che in realtà servono solo a rafforzare il concetto di partecipazione democratica. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per veicolare l’evento e dare tutte le informazioni necessarie". Gioca in difesa l’assessore Daniele Berardinelli, che ha, tra le altre, la delega proprio della partecipazione democratica, stuzzicato dal consigliere di minoranza Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi): "Caro assessore, le elezioni del 28 giugno prossimo hanno una loro piena valenza politica e voi della destra ci arrivate davvero sbrindellati – ha reagito Pesaresi durante la sua replica – Lei, piuttosto, è molto preoccupato perché la sua maggioranza ci arriva molto male visto che non sono state validate le liste e non sono presenti candidati in ben due Ctp (1, centro, e 4 Grazie-Tavernelle, ndr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovi Ctp, lo scontro è politico

In questa notizia si parla di: scontro - partecipazione - politico - assessore

Nella Sala Tirreno del Palazzo della Regione per il Convegno “IL MUSEO Aperto. Percorsi e metodologie per l’accessibilità e la partecipazione. Esperienze a confronto nella Regione Lazio”, assieme a Massimiliano Maselli, Assessore all'Inclusione sociale e Vai su Facebook

Nuovi Ctp, lo scontro è politico; Crisi in maggioranza, il sindaco: Basta ricatti politici. Scontro aperto con i Moderati; Il presidente della Regione interviene in Consiglio per comunicare l'esito del confronto politico in maggioranza.

Nuovi Ctp, lo scontro è politico - la delega proprio della partecipazione democratica, stuzzicato dal consigliere di minoranza Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi): "Caro assessore, le elezioni del 28 giugno prossimo hanno una loro ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Assessore antonio piu inaugura stabilimento balneare A-Mare ad alghero suscitando reazioni politiche - Mare ad Alghero segna un cambio di rotta politico con la partecipazione dell’assessore Antonio Piu, suscitando dibattiti tra ambientalisti e sostenitori dell’i ... Si legge su gaeta.it