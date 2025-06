Nuove truffe legate al fallimento della compagnia assicurativa Fwu | attenzione all’offerta di nuovi servizi e investimenti in oro

aumentando, sfruttando la paura e l’incertezza dei clienti. In particolare, si stanno diffondendo offerte fraudolente di nuovi servizi e investimenti in oro, promettendo guadagni facili e sicuri. È fondamentale rimanere vigili e informati per proteggere i propri risparmi da questi tentativi ingannevoli, che rischiano di arrecare danni irreparabili a chi si affida alle false promesse di truffatori senza scrupoli.

Non c'è pace per i risparmiatori di polizze sottoscritte con FWU, la compagnia lussemburghese dichiarata insolvente e che ha mandato nel caos i risparmi di oltre centomila risparmiatori italiani, alcuni dei quali parmigiani. Così, oggi, i tentativi di truffa a scapito degli assicurati stanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Nuove truffe legate al fallimento della compagnia assicurativa Fwu: attenzione all’offerta di nuovi servizi e investimenti in oro

In questa notizia si parla di: compagnia - truffe - legate - fallimento

Caso Fwu, molti i risparmiatori pugliesi a rischio: ecco cosa fare; Fallimento compagnia assicurativa FWU: oltre 1000 i risparmiatori bergamaschi coinvolti.

Truffe con fallimento aziende, sei misure a Rovigo - Tutto è iniziato con il fallimento depositato il 3 luglio 2019 della Lavorazioni meccaniche ... Segnala ansa.it

Truffe: fallimento società di trasporti, due arresti - I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito due misure cautelari di arresto in carcere e ai domiciliari nei confronti di un uomo e una donna coinvolti in passato nel fallimento ... ansa.it scrive