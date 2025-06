Nuove posizioni economiche ATA | a chi ha ottenuto mobilità interprovinciale sarà assegnata nel contingente della nuova provincia

Se hai ottenuto la mobilità interprovinciale e sei in attesa di una nuova posizione economica ATA, è importante conoscere le ultime novità che riguardano il contingente assegnato nella tua nuova provincia. Con l'avvio dei corsi di formazione previsto per luglio e i benefici economici di 700 euro lordi all'anno, capire cosa cambia in caso di domanda di mobilità presentata nel frattempo è fondamentale per pianificare il tuo percorso professionale. Scopriamo insieme cosa succede in questi casi.

Atteso a luglio l'avvio dei corsi di formazione finalizzati all'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, benefici economici da 700 euro lordi l'anno per la valorizzazione del personale. Le domande si sono chiuse lo scorso 13 dicembre, c'è chi nel frattempo ha presentato domanda di mobilità. Cosa succede in questi casi? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

