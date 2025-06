Nuove nomine all'Atm municipale sempre in liquidazione, scelto il collegio sindacale alla Spa.

L'amministrazione De Luca continua a rinnovare le nomine strategiche, puntando a garantire trasparenza e rinnovamento nelle società municipali. Recentemente, all'ATM di Napoli, ancora in fase di liquidazione dopo la decisione del 2018, sono state selezionate nuove figure per il collegio sindacale e il ruolo di sindaco, tra cui Basile, rafforzando così il percorso di rilancio e chiarezza amministrativa.

Nuove nomine del sindaco Basile all'azienda trasporti municipalizzata in liquidazione e alla Spa. Nel novembre 2018 il Consiglio comunale aveva disposto la messa in liquidazione dall'Atm (tutt'ora in vita a distanza di anni) con i libri contabili al vaglio del tribunale. L'amministrazione De Luca.