Nuove deleghe agli assessori | Il sindaco sfiducia il suo vice La maggioranza si regge sui ricatti

Nel cuore della politica locale, le tensioni emergono con forza: il sindaco, confidando nella stabilità raggiunta, rilancia il decreto di ridistribuzione delle deleghe, mentre la maggioranza si svela sempre più fragile, tesa tra ricatti e sfide interne. Ennesimo episodio che testimonia come, anche in un Comune di piccole dimensioni, le dinamiche di potere possano trasformarsi in autentici capolavori di strategia e intrighi. La situazione resta calda: cosa ci riserva il futuro?

"Ennesimo capolavoro del sindaco che dopo aver avuto la certezza di andare avanti almeno fino al prossimo adempimento obbligatorio ripropone il decreto di ridistribuzione delle deleghe agli assessori". E' il commento di Mario De Michele, consigliere comunale del gruppo La Politica che Serve. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nuove deleghe agli assessori: "Il sindaco sfiducia il suo vice. La maggioranza si regge sui ricatti"

