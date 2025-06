Nuova vita per la piscina | Il Comune lancia il piano Empoli sul fiume

Empoli si prepara a rinascere, trasformando il volto della sua piscina comunale in un simbolo di ripresa e speranza. Dopo anni di attese e sfide, il Comune lancia il piano Empoli sul Fiume, un progetto ambizioso da 10 milioni di euro che promette di restituire alla comunità un angolo di benessere e vitalità . È il momento di guardare avanti: il futuro di Empoli prende forma, pronto a scrivere una nuova pagina di storia.

Empoli (Firenze), 20 giugno 2025 – Un futuro che sa di rinascita. Il problema della chiusura scoppiò nel 2022. Dopo anni di attese, promesse, rallentamenti e polemiche, la piscina comunale di Empoli intravede finalmente l’opportunità di un nuovo inizio. Un’occasione concreta, sostenuta da numeri importanti: 10 milioni di euro richiesti dal Comune nell’ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione delle aree pubbliche dismesse. Al centro del progetto c’è la piscina di via delle Olimpiadi, impianto storico del quartiere Serravalle, luogo di sport, di riabilitazione, di vita quotidiana per generazioni di empolesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova vita per la piscina: Il Comune lancia il piano “Empoli sul fiume”

