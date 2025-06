Nuova stazione della BiGi in via delle Canovine | in città 444 biciclette per lo sharing

Bergamo. È stata inaugurata giovedì 19 giugno la nuova stazione della BiGi, il servizio di bike sharing implementato da Atb a Bergamo, situata fuori dalla sede di Uniacque in via delle Canovine. La nuova stazione si inserisce all’interno di un circuito che ad oggi conta in totale 73 stazioni – di cui 37 fisiche e 36 virtuali – andando a migliorare e ampliare il servizio. Lo stallo avrà la possibilità di ospitare fino a 6 biciclette che vanno ad aggiungersi alle esistenti arrivando così a un totale di 444 biciclette, tutte dotate di cambio, tecnologia Gps e sistemi di bloccaggio per la sosta o la riconsegna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nuova stazione della BiGi in via delle Canovine: in città 444 biciclette per lo sharing

