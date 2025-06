Nuova Kia Telluride 2026 | tutte le info della nuova generazione

La Kia Telluride 2026 si prepara a rivoluzionare il segmento dei SUV di medie dimensioni, portando un mix irresistibile di stile, tecnologia e funzionalità. Attesa con grande entusiasmo in Italia e in Europa, questa nuova generazione promette miglioramenti significativi sotto ogni aspetto. Scopriamo insieme le innovazioni che renderanno la nuova Kia Telluride un punto di riferimento nel mercato, perché la vera domanda è: sei pronto a vivere l’esperienza di guida del futuro?

La Kia Telluride 2026 rappresenta la seconda generazione del celebre SUV a tre file, attesissima sul mercato italiano e europeo, con arrivo previsto per fine 2025 o inizio 2026. Vediamo nel dettaglio cosa offre, suddividendo per aree chiave. Design esterno. Il design evolve in modo marcato rispetto al modello 2025, adottando la nuova firma stilistica di Kia, come la griglia più ampia, fari a LED sottili e dettagli geometrici nel paraurti. Il profilo resta massiccio e boxy, rinnovato con luci posteriori a L integrate nel portellone. Interni & comfort.