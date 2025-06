Nuova giornata di sciopero per i trasporti Tra le motivazioni | no alla guerra e al riarmo

Oggi è il giorno dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base Usb, Cub, Sgb, Adl Cobas, Si Cobas e Orsa che sta bloccando trasporti e servizi in tutta Italia. Al centro della protesta ci sono le richieste di aumenti salariali, rinnovo dei contratti, riduzione dell'orario di lavoro, maggiori investimenti pubblici in sanità, scuola e sicurezza. Ma tra gli obiettivi della mobilitazione ci sono anche la protesta per il conflitto in medio oriente, l'aumento delle spese militari e la guerra. Lo sciopero nella sua piattaforma usa parole d'ordine contro norme come il decreto sicurezza, le morti sul lavoro e le normative che peggiorano condizioni e salari dei lavoratori.

