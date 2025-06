Nuova edizione di Animare il festival itinerante di cinema per bambini

Una rassegna che incanta e ispira, portando sul grande schermo emozioni, avventure e insegnamenti per le giovani menti di domani. Dal 20 giugno a Bertinoro, "Animare Cartoon Film" torna con una programmazione ricca di film selezionati, laboratori creativi e momenti di condivisione, offrendo un’estate indimenticabile all’insegna della magia dell’animazione. Preparati a vivere un’esperienza unica in compagnia dei piccoli giurati e delle grandi storie che solo il cinema può regalare.

Piccoli giurati, grandi film e un'estate di storie animate. Riparte da Bertinoro, il 20 giugno, la quindicesima edizione di "Animare Cartoon Film", il festival itinerante dedicato al cinema d'animazione per bambini e ragazzi, promosso da Sedicicorto Forlì International Film Festival.

