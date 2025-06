Nuova diga stanziati più di 140 milioni per la fase B | Gara nelle prossime settimane

Il futuro di Genova si fa più solido con l’approvazione di oltre 140 milioni di euro destinati alla fase B della nuova diga foranea. Con un investimento di 50 milioni nel 2026 e 92,8 milioni nel 2027, il progetto prende finalmente forma, garantendo sicurezza e sviluppo. La gara per i lavori sarà avviata nelle prossime settimane, segnando un passo decisivo verso la modernizzazione del porto. Un traguardo che promette una rinascita per tutta la città.

Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato una spesa di più di 140 milioni di euro per la fase B della nuova diga foranea di Genova. In particolare, 50 milioni per il 2026 e 92,8 per il 2027. Questo al fine di garantire nelle prossime settimane l'avvio della gara per i lavori.

