Nuoto i convocati dell’Italia per il Settecolli 2025 | i big azzurri rispondono all’appello

Il Trofeo Settecolli 2025 si avvicina, e l’Italia risponde presente con i suoi più grandi campioni. Dal 26 al 28 giugno a Roma, i big azzurri saranno pronti a conquistare il minimo per i Mondiali di Singapore. Tra loro, Ceccon, Paltrinieri, Quadarella e Martinenghi, pronti a dare il massimo. Va precisato che questa competizione rappresenta l’ultima chance di qualificarsi, un evento imperdibile per gli appassionati di nuoto italiano.

Il Trofeo Settecolli 2025 andrà in scena a Roma dal 26 al 28 giugno e rappresenterà l'ultima occasione per conseguire il minimo necessario per partecipare ai Mondiali di nuoto, previsti a fine luglio in quel di Singapore. Tutti big azzurri saranno presenti nella Capitale, a cominciare da Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Sara Franceschi, Alberto Razzetti e Sara Curtis. Va precisato che Pilato e Paltrinieri sono ancora alla ricerca dei pass iridati nelle gare individuali: la pugliese ci proverà sui 50 rana (i 100 le sono preclusi, vista la presenza di Anita Bottazzo e Lisa Angiolini), mentre il carpigiano si prodigherà su 800 e 1500 metri.

