Nunziante c’è la fila per il portiere giallorosso | offerte basse una follia svenderlo

Alessandro Nunziante, promettente portiere giallorosso nato nel 2007, sta attirando l’attenzione di numerose società desiderose di acquisirlo. Nonostante il contratto fino al 2027, le offerte basse e la pressione crescente lo mettono in discussione. È un momento cruciale per il Benevento, che valuta attentamente se svendere un talento così giovane e prezioso. La domanda è: resterà o partirà? Le prossime settimane sveleranno il suo futuro.

Tempo di lettura: 3 minuti Sono tante le società che stanno bussando in questi giorni alla porta del Benevento chiedendo informazioni sul cartellino di Alessandro Nunziante. Il classe 2007 è legato da un contratto con la Strega fino al 2027 ma l’intenzione della società è quella di ascoltare le proposte valutando il suo possibile addio. Troppe le critiche e le pressioni subite da gennaio in poi dall’estremo difensore per pensare di rivederlo tra i pali della porta giallorossa anche nella prossima stagione. Da qui la scelta di valutare la sua possibile cessione e non mancano, come detto, le società che hanno dimostrato interesse per l’estremo difensore cresciuto nella cantera del Benevento e capace lo scorso anno di chiudere con ben 9 clean sheet. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nunziante, c’è la fila per il portiere giallorosso: offerte basse, una follia svenderlo

