Nuno Tavares Juve | il portoghese non esce dai radar della Vecchia Signora Perché sì e perché no cosa c’è dietro i tentennamenti per la sua candidatura

Nuno Tavares Juve: il terzino portoghese resta nella lista della Vecchia Signora. I motivi dietro i tentennamenti per la sua candidatura. Secondo il Corriere dello Sport, nella complessa ricerca del mercato Juve per un nuovo padrone della fascia sinistra, spunta un nome che rappresenta la più classica delle scommesse: quello di Nuno Tavares. Il terzino portoghese della Lazio è uno dei profili appuntati sul taccuino della dirigenza bianconera, un giocatore che divide ma che, per le sue caratteristiche uniche, intriga non poco lo staff tecnico. L’idea di puntare su di lui è un mix affascinante di potenziale esplosivo e rischio calcolato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com