Nuestros tiempos – Il futuro è ora | una rom-com a spasso nel tempo – Recensione

Nel cuore di questa affascinante rom-com a spasso nel tempo, scopriamo come l’amore possa superare ogni confine, anche quello temporale. I protagonisti di "Nuestros tiempos – Il futuro è ora" affrontano un viaggio sorprendente tra passato e futuro, dimostrando che i sentimenti sinceri non conoscono barriere né epoche. Preparatevi a un’avventura coinvolgente, ricca di emozioni e colpi di scena, che vi attraverserà il cuore fino all’ultima scena.

L’amore è capace di infrangere ogni barriera e nemmeno il tempo è un ostacolo tale da porre fine a un sentimento sincero. Così come scoprono i protagonisti di Nuestros tiempos – Il futuro è ora, che si trovano catapultati dalla loro epoca in un futuro per loro molto lontano, ben cinquantanove anni dopo, in una situazione sociale e mondiale ben diversa da quella in cui vivevano. Arriva dal Messico questa incursione nel cinema fantascientifico tinta di accese sfumature rosa, dove la premessa di genere è semplicemente spunto per parlare di altro, di come siano cambiati i rapporti uomo-donna con il passare dei dei decenni e di come tali progressi possano influire sulla stabilità di una coppia che era per l’appunto abituata a un altro mondo e a un altro modo di vivere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it