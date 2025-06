Nucleare Iran? Ennesimo pretesto per iniziare una guerra illegittima

L’iran e il suo programma nucleare sono da tempo al centro di tensioni internazionali, ma l’ultimo episodio sembra più un pretesto per scatenare una guerra illegittima che una reale minaccia. Con le nuove tecnologie e le armi sempre più sofisticate, il rischio di conflitti si amplifica, alimentando paure e incertezze globali. È fondamentale interrogarsi sulle vere motivazioni dietro queste escalation, perché la pace internazionale non può essere sacrificata su un altare di interessi politici.

In un momento in cui nel dovunque mondo si possono confezionare bombe sporche e considerato che non è più l’uranio alla base dei nuovi ordigni nucleari, ma il plutonio, l’arricchimento al 60% dell’ uranio per fini militari rappresenta (lo ammette la stesa Aiea) l’ennesimo pretesto per iniziare una guerra illegittima, anche se contro un regime. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Nucleare Iran? Ennesimo pretesto per iniziare una guerra illegittima

In questa notizia si parla di: ennesimo - pretesto - iniziare - guerra

«Questa è la guerra di Zelensky, Putin e Biden, non di #Trump». A dirlo è stato lo stesso presidente Usa, in un eccesso di rabbia dopo l’ennesimo bombardamento massiccio russo sulle città ucraine. Ma parlare di sé in terza persona non sottrae il presidente d Vai su Facebook

Nucleare Iran? Ennesimo pretesto per iniziare una guerra illegittima.

Meloni: "Crisi non sia ennesimo pretesto per calpestare democrazia" - Martedì, 1 marzo 2022 Home > aiTv > Meloni: "Crisi non sia ennesimo pretesto per calpestare democrazia" (Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2022 "Noi di FdI abbiamo assicurato lealtà ma non ... Segnala affaritaliani.it

«Un pretesto umanitario per una guerra devastante» - «Usano pretesti umanitari per mascherare i loro veri obiettivi e preparare in Siria una guerra dalle conseguenze devastanti», dice Evo Morales rispondendo a una domanda del manifesto. Si legge su ilmanifesto.it