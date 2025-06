Nozze Bezos comitato Yes Venice Can | Scelta Venezia motivo d’orgoglio

Le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia stanno attirando l’attenzione di tutti, dividendo opinioni e generando fermento nella città. Mentre alcuni protestano, altri leggono questa scelta come un motivo di orgoglio e di valorizzazione della Laguna, grazie anche al supporto del comitato spontaneo “Yes Venice Can”. La città si prepara a vivere tre giorni intensi di festeggiamenti e dibattiti, lasciando aperto il passo a riflessioni sul suo ruolo nel mondo.

