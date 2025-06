Novara all' ospedale Maggiore attivato un nuovo ambulatorio

Novara si arricchisce di un nuovo servizio all'Ospedale Maggiore: il centro di Emostasi e Trombosi, all’interno della struttura complessa di Ematologia guidata dal prof. Gianluca Gaidano. Questo ambulatorio innovativo offre diagnosi precise e monitoraggio efficace per le problematiche coagulative, contribuendo a garantire cure tempestive e personalizzate ai pazienti. Un passo avanti importante per la salute della comunità novarese, che ora può contare su strutture all’avanguardia.

Un nuovo ambulatorio all'ospedale Maggiore di Novara. Nella struttura complessa di Ematologia, diretta dal prof. Gianluca Gaidano, è stato infatti attivato il centro di Emostasi e Trombosi. L'ambulatorio è dedicato alla valutazione e al monitoraggio di problematiche coagulative, tra cui. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, all'ospedale Maggiore attivato un nuovo ambulatorio

In questa notizia si parla di: ambulatorio - novara - ospedale - maggiore

Prende il via il Marzo in rosa di Lilt Novara! La prima giornata di visite senologiche gratuite e counseling di #prevenzione si terrà mercoledì 13 marzo dalle 14,30 alle 17,30 nell’ambulatorio del Comune di San Nazzaro Sesia. Le visite sono riservate alle do Vai su Facebook

Novara, all'ospedale Maggiore attivato un nuovo ambulatorio; Novara, nuova casa per Ematologia: “Reparto fiore all’occhiello”; All'ospedale di Novara al via lo screening per la predisposizione al diabete di tipo 1.

Prelievi solo su prenotazione al Maggiore: l’Asl presa d’assalto: «Venite solo se è urgente» - Dal 9 al 20 giugno l’accesso al centro prelievi dell’ospedale Maggiore della Carità di Novara è consentito esclusivamente agli utenti muniti di prenotazione effettuata tramite la piattaforma ZeroCoda. Secondo lavocedinovara.com

Rissa e coltellate in pieno centro a Novara - Due giovani marocchini hanno riportato ferite lievi. Da rainews.it