notturna di san giovanni i provvedimenti di circolazione

Firenze, 20 giugno 2025 – Firenze si prepara a celebrare il suo patrono. Si inizia con la Notturna di San Giovanni, in programma domani 21 giugno. Per quanto riguarda domani, le corse come consueto sono due: la gara competitiva Cetilar Run 85esima Notturna di San Giovanni su 9,9 chilometri e la Family Run per famiglie su 4 chilometri. Si parte alle 21 da Piazza Duomo, che sarà anche l'arrivo della manifestazione dopo un percorso di quasi dieci chilometri nel centro storico sulle due sponde dell'Arno. Durante il passaggio dei corridori ci saranno delle momentanee interruzioni di transito ai veicoli sui percorsi.