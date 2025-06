Notti in Villa Giovanelli - Concerti al lume di candela tra i miti

notti in Villa Giovanelli sono un'occasione unica per immergersi nella magia dell’arte e della musica sotto le stelle. Questo splendido esempio di architettura tardobarocca della Riviera del Brenta si trasforma in un palcoscenico incantato, dove i miti si intrecciano alle note dei concerti al lume di candela della Nova Symphonia Patavina. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile tra storia, bellezza e melodie avvolgenti, perché la vera magia inizia proprio qui...

Il più splendido esempio di architettura tardobarocca della Riviera del Brenta, si propone in tutta la sua magnificenza ad ospitare due serate di connubio tra musica ed arte. Una serata per vistare la villa e rallegraci con le storie dei miti e con i concerti della NOVA SYMPHONIA PATAVINA.

