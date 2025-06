Notti in Villa Giovanelli - Concerti al lume di candela e la sfida musicale tra Apollo e Pan

Notti in Villa Giovanelli trasformano la Riviera del Brenta in un palcoscenico di emozioni uniche, tra concerti al lume di candela e l’affascinante sfida musicale tra Apollo e Pan. Questa splendida dimora tardobarocca, simbolo di arte e architettura, accoglie due serate imperdibili dove musica e pittura si incontrano in un abbraccio senza tempo. La sfida tra divinità, ispirata al celebre dipinto di Re Mida, sarà il tema della…

Il più splendido esempio di architettura tardobarocca della Riviera del Brenta, si propone in tutta la sua magnificenza ad ospitare due serate di connubio tra musica ed arte. La sfida musicale che vede come protagonista il dipinto presente in villa di Re Mida, Apollo e Pan, sarà il tema della.

Notti in Villa Giovanelli - Concerti al lume di candela e la sfida musicale tra Apollo e Pan il 9 luglio 2025.