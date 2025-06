Notti d’estate in allegria Musica stand animazione Tre mesi di appuntamenti

Un programma di eventi, lungo tre mesi, per far divertire e coinvolgere tutta la comunità, creando ricordi indimenticabili e rafforzando il senso di appartenenza. Dalla musica ai festival, dal teatro alle passeggiate tra le frazioni, Montemurlo estate 2025 promette momenti di allegria e condivisione per grandi e piccini. Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna della cultura, del divertimento e dell’amicizia: te la aspettiamo!

Tre mesi, da giugno fino alla fine di settembre, per un totale di oltre 60 appuntamenti tra musica, teatro, cinema, passeggiate, enogastronomia, sport e tanto altro ancora, con protagoniste tutte e tre le maggiori frazioni, Montemurlo, Oste e Bagnolo. È la " Montemurlo estate 2025 ", il programma di eventi promosso dal Comune grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio. "Un programma di eventi, lungo tre mesi, per far divertire e tenere compagnia ai montemurlesi di tutte le età, durante l’estate", dice il sindaco Simone Calamai. Impossibile enumerali tutti, tra eventi ormai consolidati e novità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notti d’estate in allegria. Musica, stand, animazione. Tre mesi di appuntamenti

