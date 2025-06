Notte Rosa un cantante atteso sul palco di Rds si ritira all' ultimo | Motivi personali

La Notte Rosa, l’evento più vibrante e atteso dell’estate sulla Riviera, sta per far scatenare migliaia di persone in un’atmosfera di festa e musica. Tuttavia, un colpo di scena scuote gli organizzatori: un cantante molto atteso si ritira all’ultimo minuto per motivi personali. Nonostante questa assenza, il show promette emozioni indimenticabili, pronti a vivere questa notte magica? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli e le sorprese!

La Notte Rosa (Hit's Summer) si prepara a far ballare le migliaia di persone che accorreranno in Riviera per festeggiare il Capodanno dell'estate. Tra gli appuntamenti più attesi, i concerti di oggi, 20 giugno, e di sabato 21 giugno in piazzale Fellini, sul palco dell'Rds Summer Festival. Una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Notte Rosa, un cantante atteso sul palco di Rds si ritira all'ultimo: "Motivi personali"

In questa notizia si parla di: notte - rosa - palco - cantante

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

Che Notte Blu l’11 giugno! Grazie a chi ha animato il centro con entusiasmo, sorrisi e voglia di stare insieme Ma non è finita qui… Mercoledì 16 luglio arriva la terza e ultima Notte Blu E prima ci aspettano: – Notte Rosa | sabato 21 giugno – Notte Bian Vai su Facebook

Notte Rosa, un cantante atteso sul palco di Rds si ritira all'ultimo: Motivi personali; Umberto Tozzi: ‘L’ultima notte rosa’, cinquant’anni di successi; Notte Rosa a Rimini - 50 eventi in 4 giorni.

Concerti fino a notte fonda, big delle serie tv e Riviera tinta di rosa. Il Capodanno dell'estate parte col botto - Dai concerti in piazzale Fellini con i grandi della musica italiana al brivido della Notte delle Streghe di San Giovanni. Segnala riminitoday.it

Il programma della Notte Rosa 2025: la Riviera si accende di magia - Ecco la nostra guida agli appuntamenti anche per i bambini e nei parchi a tema della Riviera ... msn.com scrive