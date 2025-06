Notte prima degli esami la maturità in un film cult

La notte prima degli esami è un momento storico che ha segnato intere generazioni, e il film "Notte prima degli esami" è diventato un cult intramontabile. Sono passati quasi 20 anni da quel debutto, ma le sue scene e temi sono ancora vivi come se fosse ieri. Riuscire a rivivere questa pellicola significa riscoprire le emozioni di un rito di passaggio, e Klaus Davi ci propone una riflessione su quanto il cinema possa riflettere e influenzare la realtà odierna.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Notte prima degli esami) Son passati 19 anni da quando uscì nelle sale ma rivedere Notte prima degli esami è quasi come rileggere il libro Cuore di De Amicis. Basta aprire il giornale o la tv per assistere a sconcertanti racconti di studenti che, aizzati spesso dagli stessi genitori, risolvono i problemi con gli insegnanti ricorrendo a violenze e insulti. Qui il conflitto tra alunni e docenti, in particolare quello di lettere (Giorgio Faletti), c’è eccome ma è davvero all’acqua di rose e porterà a una bella complicità tra il protagonista Luca (Nicolas Vaporidis) e il prof. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it