Notte di scosse di terremoto nei Campi Flegrei

Nella notte, i Campi Flegrei sono stati scossi da due lievi terremoti, segnalati dall’Osservatorio Vesuviano. Questi eventi sismici, pur di lieve entità, ricordano l’importanza della vigilanza in aree vulcaniche e ci invitano a riflettere sulla delicata natura del nostro territorio. La sicurezza rimane una priorità, e monitoraggi come questi ci aiutano a preparaci meglio per il futuro.

"L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l'accadimento di due eventi sismici, il primo di magnitudo 1.7 ± 0.3 si è prodotto alle ore 23:37 (UTC 21:37) alla profondità di 2.07 km e il secondo di magnitudo 1.5 ± 0.3 si è prodotto alle ore 23:47 (UTC 21:47) alla profondità di.

