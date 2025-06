notte delle stelle 2025 calcio show i premiati

La "Notte delle Stelle 2025" ha brillato come un vero e proprio galà cinematografico nel mondo del calcio dilettanti toscano. Tra sfilate di stelle, premi e riconoscimenti, l'evento organizzato da Tv Prato, Almanacco del Calcio Toscano e La Nazione ha saputo catturare l’essenza della passione sportiva. Con la presentazione di Massimiliano Masi e Jessica Kolaj, questa serata si conferma come il punto d’incontro più atteso dell’anno. E così, anche quest’anno, il successo si ripete…

Una sfilata di stelle. E’ stata davvero un grande successo la " Notte delle Stelle 2025 " del calcio dilettanti, organizzata come al solito da Tv Prato e Almanacco del Calcio Toscano con la collaborazione de La Nazione. Negli spazi esterni dell’Art Hotel Museo, Massimiliano Masi e Jessica Kolaj, con il supporto di Andrea L’Abbate, hanno presentato la serata di gala del calcio dilettanti toscano. Una specie di notte degli Oscar che si ripete ogni anno per premiare i migliori talenti fra dirigenti, calciatori, allenatori e arbitri, che si son distinti nella stagione appena conclusa. Il premio speciale assegnato da La Nazione è andato allo Jolo Calcio, che in un’annata avara di soddisfazioni per la piazza pratese si è tolto la soddisfazione di vincere gli spareggi play off e di conquistare il diritto a disputare il campionato di Promozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it