Notte Bianca 2025 tre piazze in festa | annunciato il live di Andrea Sannino

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: la Notte Bianca 2025 a Salerno torna con tre piazze in festa, musica, intrattenimento e promozione del territorio. L’evento si arricchisce quest’anno con l’atteso live di Andrea Sannino, pronto a conquistare il pubblico. L’appuntamento ufficiale sarà annunciato lunedì 23 giugno alle ore 11 nella Sala del Gonfalone del Comune. Non perdere questa grande serata di cultura e divertimento: la magia sta per cominciare!

Torna la Notte Bianca a Salerno e lo fa con una formula ormai collaudata che mescola musica, intrattenimento e promozione territoriale. L'edizione 2025 sarà presentata ufficialmente lunedì 23 giugno alle ore 11 nella Sala del Gonfalone del Comune, alla presenza del cantautore napoletano Andrea.

