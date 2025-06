Note emozioni e partecipazione alla 17ª edizione di Piccoli e Grandi Artisti sotto le Stelle

A Pesco Sannita, l’emozione ha travolto il pubblico durante la 17ª edizione di “Piccoli e Grandi Artisti sotto le Stelle”, un evento che da anni anima il cuore della comunità locale. La serata, ricca di musica e partecipazione, ha visto protagonisti giovani talenti di ogni età, portando sul palco un caleidoscopio di emozioni condivise. Un appuntamento imperdibile che celebra la passione e la crescita artistica di tante generazioni, e che si conferma come un momento magico di incontro e emozione.

A Pesco Sannita si è tenuta la 17ª edizione di "Piccoli e Grandi Artisti sotto le Stelle", promossa dall' Associazione Fare Musica. L'appuntamento, ormai consolidato nella vita culturale locale, ha offerto una serata coinvolgente, caratterizzata da musiche condivise e dalla presenza di giovani allievi di tutte le età. In scena, gli allievi dell'associazione — dai più piccoli, protagonisti del percorso di propedeutica musicale, fino ai ragazzi e ai giovani impegnati nella musica d'insieme — hanno dato vita a uno spettacolo vivace e partecipato. Il repertorio ha spaziato tra epoche e generi diversi, dai classici italiani come "Il ballo del mattone" e "Ma che freddo fa", fino a brani più recenti come "Ringo Star", "Rossetto e caffè", "Italo Disco" e "Volevo essere un duro".